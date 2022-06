La Madonna con il seno scoperto al Pride, polemiche a Cremona (Di lunedì 6 giugno 2022) Il sabato la festa, la domenica le polemiche: dopo la sfilata arcobaleno tra le vie del centro, il giorno dopo il primo Cremona Pride è già tempo di critiche e di accuse nel capoluogo lombardo. Nel mirino, in particolare, la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da Madonna, con il seno scoperto. Una rappresentazione giudicata blasfema e subito contestata sui social, con il sindaco Gianluca Galimberti che è finito al centro delle critiche per il patrocinio concesso dal Comune all’evento. “La manifestazione – aveva detto il primo cittadino, cattolico e di sinistra, ad evento appena concluso – ha acceso anche nella nostra città un faro su discriminazioni che esistono ancora, dando la possibilità di esprimersi senza attaccare, consentendo di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 6 giugno 2022) Il sabato la festa, la domenica le: dopo la sfilata arcobaleno tra le vie del centro, il giorno dopo il primoè già tempo di critiche e di accuse nel capoluogo lombardo. Nel mirino, in particolare, la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da, con il. Una rappresentazione giudicata blasfema e subito contestata sui social, con il sindaco Gianluca Galimberti che è finito al centro delle critiche per il patrocinio concesso dal Comune all’evento. “La manifestazione – aveva detto il primo cittadino, cattolico e di sinistra, ad evento appena concluso – ha acceso anche nella nostra città un faro su discriminazioni che esistono ancora, dando la possibilità di esprimersi senza attaccare, consentendo di ...

MediasetTgcom24 : La Madonna con il seno scoperto al Pride, polemiche a Cremona #pride #cremona - LegaSalvini : ++ ?? CREMONA PRIDE: MADONNA A SENI NUDI AL CORTEO ++ #Salvini: 'Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di… - juventusfc : Questi sono i giorni del ricordo. Venerdì a Cherasco la cerimonia nei giardini del Santuario 'Madonna delle Grazie… - MaurizioTorchi2 : RT @itsmeback_: Che schifo, al gay pride di Pordenone han portato in sfilata la statua della Madonna con i seni scoperti... Questi non han… - 1ofthemanyloki : E vaccinatevi perdio! Che se no questo piange come la madonna con le tette di fuori. -