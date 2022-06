La foto, l’articolo e l’elenco: Alessandro Orsini vuole denunciare il Corriere della Sera (Di lunedì 6 giugno 2022) Prima un post pubblicato sui suoi canali social. Poi l’annuncio, attraverso un trafiletto pubblicato sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, dell’intenzione di adire a vie legali nei confronti del Corriere della Sera. Tutto per colpa di una fotografia messa in taglio alto (nella versione online, ma anche in un approfondimento nelle pagine interne dell’edizione cartacea) in cui il nome di Alessandro Orsini – uno dei personaggi che ha diviso l’opinione pubblica italiana sulla guerra in Ucraina – viene inserito in un elenco di “influencer e opinionisti” putiniani, o che fanno da megafono alla propaganda di Vladimir Putin. LEGGI ANCHE > Il Copasir e l’indagine su social network, tv e giornali per individuare i propagandisti filo-russi Immagine e non solo. Perché ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Prima un post pubblicato sui suoi canali social. Poi l’annuncio, attraverso un trafiletto pubblicato sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, dell’intenzione di adire a vie legali nei confronti del. Tutto per colpa di unagrafia messa in taglio alto (nella versione online, ma anche in un approfondimento nelle pagine interne dell’edizione cartacea) in cui il nome di– uno dei personaggi che ha diviso l’opinione pubblica italiana sulla guerra in Ucraina – viene inserito in un elenco di “influencer e opinionisti” putiniani, o che fanno da megafono alla propaganda di Vladimir Putin. LEGGI ANCHE > Il Copasir e l’indagine su social network, tv e giornali per individuare i propagandisti filo-russi Immagine e non solo. Perché ...

