Advertising

GrifoRampante : La Finlandia accusa: “La propaganda di Putin dilaga sulle tv italiane”. E attacca anche Salvini - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

... ovvero la società di radiodiffusione pubblica nazionale finlandese), chetv ma anche ... si oppone alle esportazioni di armi in Ucraina e all'adesione die Svezia alla Nato', ...L'arma del ricatto viene usata anche in queste settimane da Erdogan per l'ingresso della Svezia e dellanella Nato. Il leader turcole due nazioni di ospitare membri del PKK curdo, ... La Finlandia accusa: “La propaganda di Putin dilaga sulle tv italiane”. E attacca anche Salvini Così titola sul web la finlandese Yle (Finnish Broadcasting Company, ovvero la società di radiodiffusione pubblica nazionale finlandese), che accusa tv ma anche politici del nostro Paese di legami con ...A Severodonetsk controffensiva ucraina. Kiev ritiene che negoziare ora non ha senso . Mosca denuncia la violazione dei diritti dei russi che vivono in Italia, accusa la stampa di una campagna ostile e ...