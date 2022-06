La festa del paese di trasforma in tragedia: ambulante muore dopo malore (Di lunedì 6 giugno 2022) tragedia durante la festa di Sant’Antimo Martire di Recale, ambulante trovato senza vita tra gli stand. Si chiamava Maurizio Importico, aveva 44 anni ed era molto conosciuto per la sua attività che aveva ereditato dalla sua famiglia. Come anticipa il sito Edizione Caserta, l’uomo stava allestendo il suo stand per l’ultimo giorno di festa, era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 giugno 2022)durante ladi Sant’Antimo Martire di Recale,trovato senza vita tra gli stand. Si chiamava Maurizio Importico, aveva 44 anni ed era molto conosciuto per la sua attività che aveva ereditato dalla sua famiglia. Come anticipa il sito Edizione Caserta, l’uomo stava allestendo il suo stand per l’ultimo giorno di, era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

