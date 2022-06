La Festa del Cinema di Roma “diventa competitiva” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – La Festa del Cinema di Roma cambia volto e diventa competitiva grazie all’introduzione di un concorso internazionale. Lo annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, in accordo con il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gianluca Farinelli e con la direttrice generale, Francesca Via. La maniFestazione si svolgerà dal 13 al 23 ottobre prossimi presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. ‘Alice nella città’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Ladeldicambia volto egrazie all’introduzione di un concorso internazionale. Lo annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, in accordo con il presidente della Fondazioneper, Gianluca Farinelli e con la direttrice generale, Francesca Via. La manizione si svolgerà dal 13 al 23 ottobre prossimi presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. ‘Alice nella città’, sezione autonoma e parallela delladeldedicata alle giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e ...

