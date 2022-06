La fasulla regola del sé stesso e l’inutile ossessione dei grammar nazi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Gli italiani, è noto, non amano molto le regole: quando sono in macchina danno malvolentieri la precedenza ai pedoni sulle strisce zebrate (ma quando sono a piedi continuano tranquillamente ad attraversare anche in presenza di un semaforo rosso); quando vanno in bicicletta pedalano allegramente contromano (perché ai ciclisti tutto è concesso, visto che si fanno carico di salvare il pianeta dagli automobilisti cattivi e maleducati – cioè in genere loro stessi quando si mettono al volante); se viaggiano in treno su una carrozza adibita ad area silenzio li puoi sentir strepitare tutto il tempo (perché loro – uèh!, ahò! – c’hanno da lavorare; ma anche da combinare l’ape preserale). E via di questo passo. Ma sulle regolette, specialmente le più insulse e cavillose, come quelle grammaticali e ortografiche – e no, lì non transigono. Prendete “sé”: se lo scrivete così, ...