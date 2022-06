La Farnesina convoca l’ambasciatore russo Razov | respinte le accuse di amoralità ai politici italiani

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, hato questa mattina alla, di concerto con Palazzo Chigi,della Federazione Russa in Italia, SergeySequi ha respinto con fermezza ledidi alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei media, espresse in recenti dichiarazioni dal Ministero degli Esteri. Il Segretario Generale dellaha inoltre rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media del nostro Paese in una campagna anti-russa. LEGGI ANCHE La missione russa che imbarazza Conte. L'incontro segreto con Kikot che ...

Lo ha comunicato lain una nota. Sequi ha respinto con fermezza le accuse di amoralità di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei media italiani, espresse in recenti dichiarazioni da ...Colloquio Zelensky - Johnson: 'Insieme per sbloccare i porti'. Le truppe ucraine riprendono il controllo di mezza Severodonetsk, ma il 60% dell'oblast di Zaporizhzhia è occupato dai russiSergey Razov è stato convocato alla Farnesina in ragione delle ultime polemiche lanciate da Mosca contro Roma, secondo cui in Italia sarebbe in atto una campagna russofoba ...Intanto, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato alla Farnesina, su istruzione del Ministro Luigi Di Maio, di concerto con Palazzo ...