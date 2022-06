La Farnesina convoca l' ambasciatore Razov | che ribadisce | Propaganda ostile contro la Russia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il segretario generale dellaha rigettato le accuse di amoralità di istituzioni e media e le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media del nostro Paese in una campagna anti-russa

Agenzia_Ansa : FLASH | La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Razov. Sequi: 'Respingiamo le accuse di amoralità di istituzioni e media' #ANSA - repubblica : La Farnesina convoca l'ambasciatore Razov: inaccettabile l'accusa di amoralita', nessuna campagna mediatica anti-ru… - Corriere : La Farnesina convoca l’ambasciatore russo: «Respinte con fermezza le accuse di amoralità» - restoalsud : #territorio #sud #lavoro La Farnesina convoca ambasciatore russo, respinte accuse di amoralità - - fabiocossa64 : RT @HSkelsen: La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Razov in seguito al loro post su Facebook. -

Il Segretario Generale dellaha inoltre rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media del nostro Paese in una campagna anti - russa. L'Ambasciatore Sequi ha ...Giorno di guerra numero 103. Mosca, Kiev e la Turchia hanno concordato un corridoio per il frumento bloccato nei silos ucraini. Continuano intanto i raid russi che sono ripresi anche su Kiev dopo ...ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ambasciatore Ettore ...In questa edizione: La guerra alle porte di Kiev, ancora bombe, Rebus grano, verso lo sblocco di Odessa, Strasburgo discute di sanzioni alla Russia, La Farnesina convoca l'Ambasciatore russo, Boris Jo ...