La contestata approvazione del Pnrr della Polonia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo più di un anno di attesa e aspre divisioni fra i suoi membri, la Commissione europea ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza: 35,4 miliardi di euro in totale tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto. Lo ha fatto pur mantenendo la richiesta di riforma del sistema giudiziario polacco, che continua a ritenere troppo legato al potere politico e non conforme al diritto comunitario. Per molti, compresi alcuni commissari di peso, l’è in sostanza un cedimento al governo di Varsavia, che l’ha ottenuta più per coincidenze politiche favorevoli che per un reale impegno a garantire l’indipendenzamagistratura. Niente soldi senza riforme Ilpolacco, composto da 23,9 miliardi di finanziamenti a fondo perduto e 11,5 di prestiti, consta di 49 riforme e 53 ...