La causa di Orsini contro il Corriere: «Una manipolazione la mia foto nell’articolo sulla rete di Putin in Italia» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il professore di sociologia del terrorismo Alessandro Orsini farà causa per diffamazione al Corriere della Sera. Lo annuncia oggi Il Fatto Quotidiano, dopo l’articolo del quotidiano diretto da Luciano Fontana sulle indagini del Copasir riguardo la rete Italiana di Vladimir Putin. Nel pezzo Orsini viene chiamato in causa perché avrebbe ripreso le tesi di Manlio Dinucci, geografo e promotore del comitato “No guerra no Nato”. E viene definito come un «docente licenziato dall’Università Luiss dopo il clamore suscitato dalle sue apparizioni televisive». Il riferimento è alla rimozione dalla direzione dell’Osservatorio Internazionale dell’università di Confindustria. Orsini rimane comunque professore associato presso il dipartimento di ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Il professore di sociologia del terrorismo Alessandrofaràper diffamazione aldella Sera. Lo annuncia oggi Il Fatto Quotidiano, dopo l’articolo del quotidiano diretto da Luciano Fontana sulle indagini del Copasir riguardo lana di Vladimir. Nel pezzoviene chiamato inperché avrebbe ripreso le tesi di Manlio Dinucci, geografo e promotore del comitato “No guerra no Nato”. E viene definito come un «docente licenziato dall’Università Luiss dopo il clamore suscitato dalle sue apparizioni televisive». Il riferimento è alla rimozione dalla direzione dell’Osservatorio Internazionale dell’università di Confindustria.rimane comunque professore associato presso il dipartimento di ...

Advertising

EffeBoccia : La causa di #Orsini contro il #Corriere: «Una manipolazione la mia foto nell’articolo sulla rete di Putin in Italia… - AnnaMaritati : @Corriere Questa sudicia narrazione for Italian dummies qualifica il vostro quotidiano per ciò che è: carta igienic… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO “PUTINIANI” accuse senza fatti e foto segnaletiche: Orsini ora fa causa Il Corriere… - AnnaMaritati : @Corriere Questa sudicia narrazione for Italian dummies qualifica il vostro quotidiano per ciò che è: carta igienic… - Luigi767718912 : RT @Pinucci63757977: C'è in corso una mattanza in Ucraina, migliaia di morti e di sfollati ed i pulitzer del @fattoquotidiano mettono in pr… -