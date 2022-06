La beauty blender “a forma di p*ne” di Mireya Rios fa impazzire Tik Tok (Di lunedì 6 giugno 2022) La TikToker e attrice di origine messicana Mireya Rios, seguita da oltre quattro milioni di follower, ha lanciato un nuovo tutorial di make-up decisamente insolito che ha fatto impazzire gli utenti del noto social network. L’innovativo metodo di applicazione del make-up mostrato da Rios consiste nella stesura del fondotinta mediante una particolarissima spugnetta dall’aspetto molto simile a quello di un p*ne. La forma insolita di questo beauty blender ha entusiasmato i followers della nota influencer e non solo: il tutorial (composto da tre mini video che mostrano tre diversi modelli di applicazione del fondotinta) è infatti diventato virale in pochissimo tempo, raggiungendo oltre cinque milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Un successo davvero ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 6 giugno 2022) La TikToker e attrice di origine messicana, seguita da oltre quattro milioni di follower, ha lanciato un nuovo tutorial di make-up decisamente insolito che ha fattogli utenti del noto social network. L’innovativo metodo di applicazione del make-up mostrato daconsiste nella stesura del fondotinta mediante una particolarissima spugnetta dall’aspetto molto simile a quello di un. Lainsolita di questoha entusiasmato i followers della nota influencer e non solo: il tutorial (composto da tre mini video che mostrano tre diversi modelli di applicazione del fondotinta) è infatti diventato virale in pochissimo tempo, raggiungendo oltre cinque milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Un successo davvero ...

