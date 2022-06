Kate Middleton lo rimprovera? Louis la umilia | il video che la Corona avrebbe voluto censurare | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il piccolod'Inghilterra è incontenibile. Il terzogenito die del principe William non sopporta stare fermo e nemmeno le rigidità imposte dal bon ton. Ed ecco che nell'ultimo giorno del Giubileo di Platino, avvenuto domenica 5 giugno, il piccolo viene di nuovo mostrato spazientito. Seduto sugli spalti con i genitori e i fratelli, il bambino di 4 anni è stato immortalato mentre tentava di tappare la bocca alla mamma che lova, per poi farle "marameo" con la mano. Nel filmato si vedetentare di contenere la rabbia nei confronti del piccolo, intento a fare linguacce e non solo. La famiglia reale era infatti in attesa della sfilata di tre chilometri che parte da Haouse Guards per arrivare a Buckingham Palace. A intervenire, vista l'impossibilità della duchessa ...