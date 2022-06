Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, senti Di Maria: “Futuro? Volevo restare al Psg, ma…” - Mediagol : Juventus, senti Di Maria: “Futuro? Volevo restare al Psg, ma…” - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? JUVE, SENTI DE LIGT La permanenza del difensore olandese in bianconero sembra tutt’altro che scontata. Il giocatore in… - tvdellosport : ?? JUVE, SENTI DE LIGT La permanenza del difensore olandese in bianconero sembra tutt’altro che scontata. Il giocat… - Pepe78992 : @Swaffle_7 Senti allora tifa la Juventus è non criticare gli attuali giocatori della Juventus -

Tuttosport

Le condizioni le vuol dettare lui. Perché non solo pensa di aver dimostrato il suo valore ma anche perché mira molto in alto. Matjas de Ligt spaventa i tifosi dellaparlando dal ritiro della nazionale olandese. Il difensore, che ha un contratto con i bianconeri in scadenza nel 2024, lancia segnali precisi e dice Nonostante i deludenti risultati di ...Rinnovo con laPossibile, probabile, anche se Matthijs de Ligt non chiude del tutto la partita: "Al momento sono in corso dei colloqui - dice il difensore dal ritiro dell'Olanda al portale nos.nl - , ci ... Juve, senti Morata: "Futuro Ci sono diverse squadre interessate" Di Maria non resterà al PSG ma desidera continuare a giocare in Europa, con la Juventus che segue costantemente l'argentino ex Real Madrid ...La Juventus ha bisogno di un centravanti e Arrivabene sembra aver individuato il profilo giusto da regalare ad Allegri.