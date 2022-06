Juventus e Cuadrado ai ferri corti: il colombiano può salutare (Di lunedì 6 giugno 2022) Il tema rinnovi in casa bianconeri continua a fare rumore. Se con Dybala e Bernardeschi si è scelta la strada della separazione consensuale, tra la Juventus e Cuadrado, invece, si rischia una sorta di braccio di ferro che potrebbe portare alla clamorosa cessione del colombiano. COSA È SUCCESSO TRA LA Juventus E Cuadrado? Il rinnovo del contratto dell’esterno bianconero è scattato, come da accordi stabiliti in precedenza, automaticamente al raggiungimento del numero di presenze fissato a 40 e alle stesse condizioni economiche(5 milioni a stagione). La Juventus, però, in virtù della politica di alleggerimento del monte ingaggi che sta attuando da un po’, si aspettava che il giocatore accettasse una riduzione del suo ingaggio(3 milioni), ma l’offerta è stata rispedita al mittente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) Il tema rinnovi in casa bianconeri continua a fare rumore. Se con Dybala e Bernardeschi si è scelta la strada della separazione consensuale, tra la, invece, si rischia una sorta di braccio di ferro che potrebbe portare alla clamorosa cessione del. COSA È SUCCESSO TRA LA? Il rinnovo del contratto dell’esterno bianconero è scattato, come da accordi stabiliti in precedenza, automaticamente al raggiungimento del numero di presenze fissato a 40 e alle stesse condizioni economiche(5 milioni a stagione). La, però, in virtù della politica di alleggerimento del monte ingaggi che sta attuando da un po’, si aspettava che il giocatore accettasse una riduzione del suo ingaggio(3 milioni), ma l’offerta è stata rispedita al mittente ...

