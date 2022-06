Juve Simeone | il Cholito ha scelto la sua destinazione | le ultime

(Di lunedì 6 giugno 2022) Giovanniha dato il suo benestare per il trasferimento alla: i bianconeri studiano le mosse Laha messocome primo nome nella lista per il ruolo di vice Vlahovic. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sulla trattativa. Il, ora in viaggio di nozze, avrebbe già dato la sua disponibilità per trasferirsi a Torino. Il primo passo è il riscatto da parte del Verona dell’attaccante argentino, solo a quel momento lantus andrà all’attacco parlando con gli scaligeri. Sicuramente la squadra di Setti chiederà più dei 10.5 milioni con cui riscatteràdal Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ilbianconerocom : 'Il Cholito si è superato': momento d'oro per Simeone, ora la Juve pregusta il colpo - CalcioOggi : TMW - Simeone e un futuro tutto da scrivere: rebus riscatto, ci pensa la Juve, offerte dalla Spagna - TUTTO mercato… - FI69interista : @tuttosport #Pogba ? #dimaria ? #Kostic ? #koulibaly ? #milinkovicsavic ? #muriel/ #Simeone ? #gabrieljesus ?… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Simeone e un futuro tutto da scrivere: rebus riscatto, ci pensa la Juve, offerte dalla Spagna - Vincenzo140893 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Simeone e un futuro tutto da scrivere: rebus riscatto, ci pensa la Juve, offerte dalla Spagna -

Giovanniha dato il suo benestare per il trasferimento alla: i bianconeri studiano le mosse Laha messocome primo nome nella lista per il ruolo di vice Vlahovic. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sulla trattativa. Il Cholito, ora in viaggio di nozze, avrebbe già ...I bianconeri, una volta ufficializzato il centrocampista francese (che lascia a parametro zero il Manchester United), si butteranno su uno trae Muriel come vice Vlahovic . L'argentino, per ...Il Cholito è sbocciato. Anzi, si è superato. Quella appena trascorsa è stata indubbiamente la stagione migliore di Giovanni Simeone, che a ...Per Juventus, Inter e Milan sono giorni fondamentali per chiudere ... francese (che lascia a parametro zero il Manchester United), si butteranno su uno tra Simeone e Muriel come vice Vlahovic.