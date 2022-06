Juve | i biaconeri rimangono il primo club italiano per interazioni social

(Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo il resoconto di Talkwalker, laè ilperin Italia. Al secondo posto il Milan Con 750 milioni disuinetwork, lantus è ildella Serie A. Nel resoconto stilato da Talkwalker, dietro ai bianconeri c’è il Milan, con 370 milioni. Di seguito le parole del Director Media della multinazionale dell’analisi dei dati, Stefano Russo. «La Serie A risulta un campionato in grande crescita in quanto a traffico. In Europa c’è stato un +19% di engagement generato su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, un incremento del 66% in più rispetto alla scorsa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Sottomarino Giallo ora settimo nella Liga è il giustiziere di unache proprio oltre gli ... sarebbero stati un'impresa dopo mesi di difficoltà e processi continui per i. Ma restano un ......è congelato" termine elegante per dire che è sempre più lontano " e altri nomi invece si scaldano per il futuro prossimo della. Il primo è quello di Jorginho, vecchio obiettivo deifin ...TORINO - La Juventus ha chiuso la stagione 2021-22 al 4° posto ma nel mondo del web non hanno avuto rivali. Il club bianconero infatti ha dominato la speciale classifica del mondo del web come riporta ...Gianluca Vigliotti ha risposto così a Marcello Chirico: "Scordati Koulibaly alla Juventus. Ai bianconeri il Napoli chiederebbe una cifra molto più alta perché non ha alcuna intenzione di dare un ...