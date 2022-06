Jurassic World: Il Dominio, debutto giurassico da oltre tre milioni al box office italiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Jurassic World: Il Dominio combatte la calura a suon di dinosauri e debutta superando i tre milioni di incasso al box office italiano. Solo i dinosauri di Jurassic World: Il Dominio potevano scalzare Top Gun: Maverick dalla vetta del box office italiano segnando un debutto da 3,1 milioni di euro in 479 schermi. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga fanno il miracolo attirando al cinema orde di spettatori nonostante l'afoso weekend ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022): Ilcombatte la calura a suon di dinosauri e debutta superando i tredi incasso al box. Solo i dinosauri di: Ilpotevano scalzare Top Gun: Maverick dalla vetta del boxsegnando unda 3,1di euro in 479 schermi. Come svela la nostra recensione di: Il, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga fanno il miracolo attirando al cinema orde di spettatori nonostante l'afoso weekend ...

Advertising

cinematografoIT : Debutto in vetta alla top ten per #JurassicWorldDominion che grazie al lungo weekend del 2 giugno porta a casa 3.18… - solospettacolo : Incassi: è dominio Jurassic World, oltre 3 milioni - axelvassallo : RT @NoteVerticali: Jurassic World – Il dominio: divertimento senza impegno che non stanca ancora - CinecittaNews : Jurassic World, che dominio! Con oltre 3 milioni di incassi, il debutto di #JurassicWorldDominion contribuisce a… - iconanews : Incassi: è dominio Jurassic World, oltre 3 milioni -