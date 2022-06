Jennifer Lopez premiata agli MTV Awards piange e fa una dedica a Ben Affleck. A fine luglio la popstar sarà a Capri: quanto costano le stanze per quel weekend (Di lunedì 6 giugno 2022) È stato un ritorno di fiamma clamoroso, quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un nuovo fidanzamento vent’anni dopo il primo. Con una promessa di matrimonio che conterrebbe l’impegno a far l’amore almeno quattro volte alla settimana. Così J. Lo si è commossa, quando domenica ha ricevuto il Generation Award nell’ultima edizione dell’Mtv Movie & Tv Awards. E si è rivolta a lui, rimasto a casa, mentre lei veniva incoronata in California. Annunciando un festeggiamento sobrio, tra le mura domestiche, davanti a una tavola imbandita: “Ciao Ben e tutti quanti a casa, ciao! Aspettatemi per cena, sarò lì per le 7”. I need allllll eyes on @JLo at the #MTVAwards!!! NOW… stay tuned for more from your Generation Award Honoree tonight at the @MTVAwards. ???? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) È stato un ritorno di fiamma clamoroso,lo trae Ben. Un nuovo fidanzamento vent’anni dopo il primo. Con una promessa di matrimonio che conterrebbe l’impegno a far l’amore almeno quattro volte alla settimana. Così J. Lo si è commossa, quando domenica ha ricevuto il Generation Award nell’ultima edizione dell’Mtv Movie & Tv. E si è rivolta a lui, rimasto a casa, mentre lei veniva incoronata in California. Annunciando un festeggiamento sobrio, tra le mura domestiche, davanti a una tavola imbandita: “Ciao Ben e tutti quanti a casa, ciao! Aspettatemi per cena, sarò lì per le 7”. I need allllll eyes on @JLo at the #MTV!!! NOW… stay tuned for more from your Generation Award Honoree tonight at the @MTV. ???? ...

Advertising

ParliamoDiNews : MTV Movie & TV Awards 2022: il discorso commovente e commosso di Jennifer Lopez e lo show di Jack Black… - filmpost_it : MTV Movie & TV Awards 2022, Jennifer Lopez e l’emozionante discorso dopo la vittoria: ”Grazie a chi mi ha spezzato… - _Valealizzi_ : RT @maniconio: La ragazza in questa foto potrebbe essere benissimo una tra Ellie Goulding, Halsey, Ana Mena, Jennifer Lopez, Soleil Sorge,… - drewsmemories : RT @maniconio: La ragazza in questa foto potrebbe essere benissimo una tra Ellie Goulding, Halsey, Ana Mena, Jennifer Lopez, Soleil Sorge,… - AndrewPattone : @MassimilianoCB1 Secondo me di Jennifer Lopez -