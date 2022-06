Italiano | 'Risvegliato l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina Malesani un modello | su Commisso'

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'allenatoreVincenzoè stato protagonista di un'intervista a DAZN per il magazine "Day Off":...

Il calcioè considerato un terreno di investimento ideale dai fondi americani, perché ... basti pensare, da ultimo, al successo strepitoso dei libri di Elena Ferrante che hanno...Queste parole di Tullio Tinti , agente del difensoreclasse 1999 nel mirino del Tottenham di Conte che ha già preso Perisic a parametro zero, hannola protesta dei tifosi contro ...Il tecnico viola si racconta a Diletta Leotta per 'Day off' di Dazn. "Malesani mio punto di riferimento come allenatore" ...L'allenatore ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze e non solo: "Abbiamo risvegliato l'entusiasmo, Malesani la mia fonte d'ispirazione".