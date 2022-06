Italia-Ungheria, Donnarumma in dubbio: chi gioca tra Meret, Cragno e Gollini? (Di lunedì 6 giugno 2022) Ancora in forte dubbio per la sfida contro l’Ungheria, a causa di un infortunio ad un dito della mano, Donnarumma potrebbe dare forfait e quindi fare spazio al portiere del Napoli, Alex Meret. Da valutare ancora le condizioni del numero uno del PSG che però vuole esserci per la sfida di Nations League. Qualora non arrivasse l’okay da parte dello staff medico della Nazionale Italiana, a prendere il suo posto sarebbe proprio il portiere del Napoli. FOTO: Getty – Meret Napoli Laureatosi campione d’Europa con la Nazionale, Meret però non ha mai trovato grande spazio. L’estremo difensore è stato l’unico tra i 26 giocatori in rosa a disposizione di Mancini a non aver disputato neanche un minuto nel torneo continentale. Al terzo posto infatti nelle ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Ancora in forteper la sfida contro l’, a causa di un infortunio ad un dito della mano,potrebbe dare forfait e quindi fare spazio al portiere del Napoli, Alex. Da valutare ancora le condizioni del numero uno del PSG che però vuole esserci per la sfida di Nations League. Qualora non arrivasse l’okay da parte dello staff medico della Nazionalena, a prendere il suo posto sarebbe proprio il portiere del Napoli. FOTO: Getty –Napoli Laureatosi campione d’Europa con la Nazionale,però non ha mai trovato grande spazio. L’estremo difensore è stato l’unico tra i 26tori in rosa a disposizione di Mancini a non aver disputato neanche un minuto nel torneo continentale. Al terzo posto infatti nelle ...

