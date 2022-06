Italia-Ungheria domani in tv: canale, orario e streaming Nations League 2022 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Ungheria, match della seconda giornata del gruppo 3 di Nations League. Dopo il pareggio contro la Germania, gli uomini di Roberto Mancini cercano i tre punti al Dino Manuzzi di Cesena. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. L’Ungheria è attualmente la capolista del girone dopo la vittoria sull’Inghilterra a sorpresa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto pronto per, match della seconda giornata del gruppo 3 di. Dopo il pareggio contro la Germania, gli uomini di Roberto Mancini cercano i tre punti al Dino Manuzzi di Cesena. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. L’è attualmente la capolista del girone dopo la vittoria sull’Inghilterra a sorpresa. SportFace.

