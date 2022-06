Italia-Ungheria | decisione a sorpresa di Mancini sull’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nella giornata di domani l’, dopo il pareggio contro la Germania per 1-1 al Dall’Ara di Bologna, affronterà l‘. La sfida è prevista al Dino Manuzzi di Cesena per la seconda partita del girone 3 della Lega di Nations League. Diversi sono gli esordi che ha in mente il commissario tecnico Roberto, che potrebbe addirittura decidere di buttare nella mischia il giocatore di proprietà del Napoli, Alessio Zerbin. Possibile nuova soddisfazione per il club azzurro, che nella giornata di oggi ha già registrato il primo gol all’esordio di Gianluca Gaetano e la prima presenza di Alessandro Zanoli, entrambi nella selezione dell’Under 21.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Gatti, Spinazzola; Pessina, Scalvini, Locatelli; Zerbin, Belotti, Gnonto. Ct: Roberto ...