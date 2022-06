Italia U21 | Nicolato | “Squadra molto tecnica Vicini all’obiettivo”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Paolo, CT dell’Under21, ha parlato al termine del match contro il Lussemburgo, sfida vinta per 3-0. “Sono contento perchè larisponde alle nostre esigenze in manierapositiva, i giocatori sono sempre disponibili e hanno le qualità giusto per fare bene in Nazionale”. Lamantiene la prima posizione nel girone a due giornate dalla fine: “Veniamo da sette giorni impegnativi. Devo ringraziare lo staff che si è dedicato in pieno al recupero dei giocatori, e faccio poi i complimenti ai ragazzi: sono stati una grande, hanno capito subito quali sono i nostri principi di gioco e la strategia della gara. Insisto nel dire che dobbiamo fare più gol perchè si tratta di una forma di rispetto nei confronti degli avversari”. Il tecnico ha poi ...

Advertising

sportface2016 : #ItaliaU21, #Nicolato: 'Squadra molto tecnica. Vicini all'obiettivo' - News24_it : Lussemburgo-Italia U21 0-3: gol di Vignato, Pellegri e Gaetano, Nicolato resta in vetta - infoitsport : Lussemburgo U21-Italia U21 0-3, le pagelle: Pellegri protagonista. Gaetano rapace - infoitsport : Italia U21 batte il Lussemburgo e spalanca le porte dell’Europeo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Italia-Lussemburgo U21, le pagelle: sufficienza per Zanoli, 7,5 a Gaetano -

Grande percorso della nazionale guidata da Nicolato , che ora per qualificarsi all' Europeo del 2023 gli basterà appena un punto nelle ultime due partite. L'vince 3 - 0 contro il Lussemburgo . Ora mancano davvero pochi ostacoli verso l' Europeo di Georgia e Romania, i n programma nel giugno 2023. I prossimi contendenti degli Azzurri saranno la ...La partita Lussemburgodel 6 giugno 2022 in diretta: nel primo tempo in gol Vignato e Pellegri, nella ripresa Gaetano DIFFERDANGE - Lunedì 6 giugno 2022 , alle ore 20.45, allo Stade Parc des Sports di ...Paolo Nicolato, CT dell’Under21, ha parlato al termine del match contro il Lussemburgo, sfida vinta per 3-0. “Sono contento perchè la squadra risponde alle nostre esigenze in maniera molto positiva, i ...Brilla l’Italia Under 21 del Ct Paolo Nicolato. Allo Stade Municipal de la Ville de Differdange gli azzurrini hanno liquidato (0-3) il Lussemburgo (a segno Vignato, Pellegri e Gaetano) e agguantato il ...