Italia, Ricci lascia il ritiro: il motivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il giovane Samuele Ricci del Torino lascia il ritiro della Nazionale per aggregarsi all'U21 in vista della sfida al Lussemburgo Samuele Ricci, centrocampista del Torino, lascia il ritiro dell'Italia per aggregarsi all'U21 del Ct Nicolato. Gli azzurrini saranno impegnati questa sera contro il Lussemburgo per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il regista granata era stato inserito nelle probabili formazioni per giocarsi le sue chance da titolare nella sfida contro l'Ungheria di Nations League, ma in accordo con Mancini e Nicolato andrà a rinforzare il centrocampo dell'U21. L'articolo proviene da Calcio News 24.

