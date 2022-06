Italia | Ricci lascia il ritiro | il centrocampista si aggrega all’Under 21

(Di lunedì 6 giugno 2022) La FIGC ha comunicato chehato ildella Nazionale maggiore perrsi21 Samuelenon farà parte del match di domani sera trae Ungheria. Come comunicato dalla Federazione, infatti, il regista hato ildella Nazionale perrsi21 impegnata oggi contro il Lussemburgo. IL COMUNICATO – «Questa mattina hato ildella Nazionale Samuele: ildel Torino si aggregherà oggi alla Nazionale Under 21, impegnata in serata a Differdange con il Lussemburgo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : L'Italia termina la partita contro la Germania con: Gnonto - 2003 Cancellieri - 2002 Ricci - 2001 Tonali - 2000 Po… - CalcioNews24 : #Ricci si aggrega all'#Under21 di #Nicolato - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Italia: #Ricci lascia la Nazionale e va con l'Under 21 - spaziocalcio : #Italia, il centrocampista Samuele #Ricci si sposta con l'#Under21 - CorriereRomagna : Calcio, Italia-Ungheria a Cesena: Ricci lascia il ritiro e si aggrega all'Under 21 - -

La FIGC ha comunicato cheha lasciato il ritiro della Nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21 Samuelenon farà parte del match di domani sera trae Ungheria. Come comunicato dalla Federazione, infatti, il regista ha lasciato il ritiro della Nazionale per aggregarsi all'Under 21 impegnata ...... con la prospettiva di centrare l'obiettivo primo posto nelle prossime due partite, che l'... ma anche, Esposito e Cancellieri) sono stati chiamati da Roberto Mancini per dare il via al ...Pesaro, Città creativa Unesco per la Musica e Capitale italiana della Cultura 2024, e il Rossini Opera Festival parteciperanno alle celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana 2022 a Parigi me ...Dopo il pareggio contro la Germania nella prima sfida di Nations League, l’Italia di Roberto Mancini si prepara al secondo incontro contro l’Ungheria che ha battuto a sorpresa l’Inghilterra all’esordi ...