Italia, brutto colpo per Mancini: l’annuncio tiene in ansia la Nazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Le brutte notizie arrivano e preoccupano l’Italia, in vista dell’Ungheria. l’annuncio in conferenza stampa non lascia molti dubbi. Il pareggio maturato contro la Germania ha mostrato qualche segnale incoraggiante. Non solo per i tanti volti nuovi visti in campo, ma anche in un cambio di rotta che può significare molto per l’Italia del commissario tecnico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) Le brutte notizie arrivano e preoccupano l’, in vista dell’Ungheria.in conferenza stampa non lascia molti dubbi. Il pareggio maturato contro la Germania ha mostrato qualche segnale incoraggiante. Non solo per i tanti volti nuovi visti in campo, ma anche in un cambio di rotta che può significare molto per l’del commissario tecnico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

edicolante2_1 : Ho guardato 10 minuti di Lussemburgo Italia under 21. Anche lì nessuno che prova un dribbling, una giocata fuori da… - la_nana_bianca : Sentire mio zio di 90 anni, venuto dalla sua missione in Africa qui in Italia per curarsi e riprendersi dopo un bru… - ficorbe : @ilgiornale Entrano disagiati sociali e scappano laureati e professionisti … purtroppo prevedo uno scadente brutto futuro per l’Italia - claudiogiammat2 : RT @gigi52335676: Salvini l'ha chiamato 'tour elettorale' perché chiamarlo ' tour di abbuffate a sbafo presso i ristoranti di mezza Italia'… - drivernervoso : RT @gigi52335676: Salvini l'ha chiamato 'tour elettorale' perché chiamarlo ' tour di abbuffate a sbafo presso i ristoranti di mezza Italia'… -