(Di lunedì 6 giugno 2022)al. Laha respinto in prima lettura la legge che avrebbe dovuto rinnovare le norme civili israeliane per i residenti negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Il ...

Israele: schiaffo al governo Bennett, perde voto a Knesset

al governo Bennett. La Knesset ha respinto in prima lettura la legge che avrebbe dovuto rinnovare le norme civili israeliane per i residenti negli insediamenti ebraici in Cisgiordania.