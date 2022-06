'Israele Paese di m..., fa apartheid nazista': bufera sui (vecchi) post del candidato sindaco a Sesto (Di lunedì 6 giugno 2022) bufera su Michele Foggetta , candidato sindaco del centro - sinistra a Sesto San Giovanni ( Milano ). Tutta colpa di alcuni vecchi post pubblicati sui social, tra il 2011 e il 2014, in cui veniva ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022)su Michele Foggetta ,del centro - sinistra aSan Giovanni ( Milano ). Tutta colpa di alcunipubblicati sui social, tra il 2011 e il 2014, in cui veniva ...

Advertising

Satryland59 : RT @EugenioCardi: 'Ho ammazzato molti arabi nella mia vita e la cosa non mi pone alcun problema. Farò di tutto in mio potere perché i pales… - masafa75 : RT @EugenioCardi: 'Ho ammazzato molti arabi nella mia vita e la cosa non mi pone alcun problema. Farò di tutto in mio potere perché i pales… - MonicaCavalli : RT @EugenioCardi: 'Ho ammazzato molti arabi nella mia vita e la cosa non mi pone alcun problema. Farò di tutto in mio potere perché i pales… - TorciaPolitica : RT @NamanTarcha: #Libano Caschi Blu italiani operano all’interno della Missione @UNIFIL_ nel sud del Paese, a ridosso della Blue Line, line… - antonio_randino : RT @NamanTarcha: #Libano Caschi Blu italiani operano all’interno della Missione @UNIFIL_ nel sud del Paese, a ridosso della Blue Line, line… -