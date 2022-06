Israele e Arabia | si guarda con ottimismo alla visita di Biden Ma il contesto non è favorevole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) La recente escalation in Cisgiordania e a Gerusalemme continua a essere uno degli sviluppi più importanti che a sua volta, almeno in teoria, può innescare violenza e instabilità diffuse. Molti si aspettavano un peggioramento della situazione durante la marcia delle bandiere, quando migliaia di israeliani si sono diretti verso Gerusalemme est. Ma non c’è stata nessuna risposta da parte dei numerosi gruppi palestinesi, tra cui Hamas, il che ha portato molti a interrogarsi sulle ragioni di questo silenzio. L’obiettivo reciproco dei diversi attori, sia palestinesi che israeliani, di salvare il governo di Bennett e di evitare il ritorno di Netanyahu potrebbe essere il motivo per cui i palestinesi hanno adottato un approccio silenzioso, se non passivo. Tuttavia, questo approccio potrebbe non protrarsi con l’aumento del livello di tensione e con il fatto che questi ...