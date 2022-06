(Di lunedì 6 giugno 2022) Lunedì non è solo l’appuntamento con la nuova puntata dell’dei Famosi 16, ma anche quello con l’, il talk only on demand, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri dalle 20,30 alle 22,30 su Mediaset Infinity. Scopriamo chi ci sarà in questa nuova attesissima puntata. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’dei Famosi 162022: tutti glidella puntata L’è un talk show realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia, in cui Ignazio Moser e Valentina Barbieri intervistano vip e partecipanti dell’, ma anche del Grande Fratello Vip 6 o de La Pupa e il Secchione Show. I partecipanti giocano con i conduttori ...

Advertising

tuttopuntotv : Isola Party, anticipazioni 6 Giugno: ospiti Ilona Staller con l’avvocato #isola #IsoladeiFamosi - Iammat1117 : @Imsherlocked99 Già all'isola party era strano, quelle risposte e continuava a guardare qualcuno...poi lei arriva a… - sfStefi : @Imsherlocked99 L’inaugurazione era una trovata pubblicitaria, l isola party ha sparati su robe contraddittorie com… - AnnaElagina2 : @m4im0ne Per me unico perculo é stato lui al isola party verso di lei e fandom, poi il resto sono daccordo che erano supposizioni - Anna223366 : @MassiMarz74 Ovviamente ora è colpa di Jessica…cosa avrà fatto questa povera ragazza tranne essere sincera con noi,… -

Mediaset Infinity

... il nuovo corso di Fortnite ha trasformato lteatro delle sfide in una sorta di colossalemusicale con novità come l attrazione Stratosfera, la possibilità di cavalcare cinghiali e altri ...In base alla zona prescelta per il soggiorno, offre la possibilità di godersi del sano relax o di scatenarsi in sport acquatici osulla spiaggia. Ci riferiamo a Lefkada, un'che si trova a ... Isola Party, ospiti l'avvocato Luca Di Carlo e Ilona Staller - L'isola dei famosi Ignazio Moser sarà dietro le quinte de L'Isola dei Famosi come inviato speciale. Tra gli ospiti di Isola Party: l'avvocato Luca Di Carlo, Ilona Staller, Matilde Brandi e tanti altri Ignazio Moser sarà ...Ignazio Moser sarà dietro le quinte de L'Isola dei Famosi come inviato speciale. Tra gli ospiti di Isola Party: l'avvocato Luca Di Carlo, Ilona Staller, Matilde Brandi e tanti altri Guendalina Tavassi ...