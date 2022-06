Isola dei Famosi, Roberta Morise diretta: “Ho partecipato all’Isola dei famosi perchè …” (Di lunedì 6 giugno 2022) Roberta Morise è stata una delle concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi ovvero il noto reality show condotto da Ilary Blasi. La sua esperienza in Honduras è però durata poco tempo. Quello che in tanti si sono domandati è come mai abbia scelto di partecipare al programma. Una domanda alla quale la diretta interessata ha risposto nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia. L’esperienza di Roberta Morise all’Isola dei famosi Uno dei reality show più seguiti di Mediaset è sicuramente L’Isola dei famosi ovvero il reality condotto da Ilary Blasi affiancata nel suo lavoro da conduttrice da due opinionisti molto simpatici ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 6 giugno 2022)è stata una delle concorrenti dell’attuale edizione dell’deiovvero il noto reality show condotto da Ilary Blasi. La sua esperienza in Honduras è però durata poco tempo. Quello che in tanti si sono domandati è come mai abbia scelto di partecipare al programma. Una domanda alla quale lainteressata ha risposto nel corso di una recente intervista rilasciata a TvMia. L’esperienza diall’deiUno dei reality show più seguiti di Mediaset è sicuramente L’deiovvero il reality condotto da Ilary Blasi affiancata nel suo lavoro da conduttrice da due opinionisti molto simpatici ...

Advertising

nocchi_rita : RT @serenity______A: Soleil è l'incubo dei reality,la ritrovi ovunque. Non passa un anno senza oh #isola - infoitcultura : Isola dei Famosi: la resilienza di Pamela Petrarolo… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi: `Che finale penoso`, i naufraghi stanno ingannando tutti #isola #famosi #finale #penoso… - filosofy98 : Ci sono cose che non tornano e non perché ce le siamo inventate ma sono i fatti…parliamoci onestamente, senza dare… - leone52641 : RT @paoloigna1: Oggi la nostra Isola la fa da padrone! @Andrea_Radic in Sardegna con Ziru Isola dei Nuraghi di Antonella Corda -