Isola dei Famosi lascia Mediaset? La soffiata | “Potrebbe essere l’ultima edizione…”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Lavori in corso in Casa? A quanto pare l’deiandare in onda su Canale 5 pervolta: cosa succederà dopo? Cambio di rete, o così pare…dei? L’indiscrezione Quella che sta per concludersistagione per l’deitargata. – scrive... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.