Isola dei Famosi, il branco lo accerchia: “Con lei ha chiuso” [VIDEO] (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca pochissimo alla nuova diretta dell’Isola dei Famosi e il branco si è scatenato contro un naufrago. Cosa accadrà in puntata? Naufraghi Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Tra pochissime ore andrà in onda la nuova diretta dell’Isola dei Famosi ma scoppia già la polemica a carico del gruppo dei naufraghi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore e come potrebbe reagire lo studio stasera. L’Isola dei Famosi é il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in studio e Alvin collegato dall’Honduras. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di un loro scontro interno che trapelerebbe ad ogni puntata in diretta con frecciatine e bordate alla luce del sole. Staremo a vedere se Ilary e Alvin anche stasera ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca pochissimo alla nuova diretta dell’deie ilsi è scatenato contro un naufrago. Cosa accadrà in puntata? Naufraghidei(Mediasetplay screenshot)Tra pochissime ore andrà in onda la nuova diretta dell’deima scoppia già la polemica a carico del gruppo dei naufraghi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore e come potrebbe reagire lo studio stasera. L’deié il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in studio e Alvin collegato dall’Honduras. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di un loro scontro interno che trapelerebbe ad ogni puntata in diretta con frecciatine e bordate alla luce del sole. Staremo a vedere se Ilary e Alvin anche stasera ...

Advertising

BITCHYFit : Vera e Soleil: svelato il loro ruolo in puntata a L’Isola dei Famosi - bagnotrash : unpopolar opinion sperando non mi venga tolto il patentino trash: l'isola dei famosi mi ha stancato da almeno due s… - RaiCinema : #ACasaTuttiBene di #GabrieleMuccino è la storia di una grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d'Oro dei n… - gadmeischia : Un viaggio alla scoperta del Settecento, il Secolo dei Lumi, sull’isola d’Ischia. E in particolare a Lacco Ameno, i… - gadmeischia : Un viaggio alla scoperta del Settecento, il Secolo dei Lumi, sull’isola d’Ischia. E in particolare a Lacco Ameno, i… -