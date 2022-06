Isola dei Famosi: ex concorrente rivela quanti chili ha perso in Honduras (Di lunedì 6 giugno 2022) Attraverso i suoi profili social un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ironizzato sulla sua forma fisica dopo il reality show di Canale 5. Potrebbe interessarti: La replica dell’Isola dei Famosi? Le parole di Guendalina Tavassi Da quando è tornata in Italia, Guendalina Tavassi non perde un secondo per interagire con i suoi follower. In occasione di un aperitivo con il suo compagno, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha rivelato alcuni dettagli sulla sua forma fisica. In uno scatto, su Instagram, mentre mangia in piatto di pasta la 36enne romana ha ironizzato: “Questa è la vera felicità. Io che ho perso 5kg e ne ho ripresi 25…” Sebbene Guendalina abbia patito la fame in Honduras, dopo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Attraverso i suoi profili social un’exdell’deiha ironizzato sulla sua forma fisica dopo il reality show di Canale 5. Potrebbe interessarti: La replica dell’dei? Le parole di Guendalina Tavassi Da quando è tornata in Italia, Guendalina Tavassi non perde un secondo per interagire con i suoi follower. In occasione di un aperitivo con il suo compagno, l’exdell’deihato alcuni dettagli sulla sua forma fisica. In uno scatto, su Instagram, mentre mangia in piatto di pasta la 36enne romana ha ironizzato: “Questa è la vera felicità. Io che ho5kg e ne ho ripresi 25…” Sebbene Guendalina abbia patito la fame in, dopo ...

