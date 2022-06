Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. I protagonisti sono sempre loro, i naufraghi, chiamati a una prova di sopravvivenza eroica, tutto questo sotto gli occhi attenti dell’inviato del programma, ruolo ricoperto quest’anno da Alvin. Se non avete avuto la possibilità di vedere l’ultimo appuntamento in diretta non vi preoccupate: vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovade L’dei2022, il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. I protagonisti sono sempre loro, i naufraghi, chiamati a una prova di sopravvivenza eroica, tutto questo sotto gli occhi attenti dell’inviato del programma, ruolo ricoperto quest’anno da Alvin. Se non avete avuto la possibilità dil’ultimo appuntamento in diretta non vi preoccupate: vi spieghiamo in pochi minutiriladell’dei2022 in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladell’dei ...

Advertising

ghegola : RT @DAXdB: Sempre devi avere in mente Itaca - raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio; fa che duri… - Argutamente : RT @nosleep_____: Questa è l’isola dei Tavassi, spiace ma è così #isola - nosleep_____ : Questa è l’isola dei Tavassi, spiace ma è così #isola - romacapocciona : Giusto per far capire chi ha sempre voluto vincitore il pubblico Alessandro con una sola apparizione più commentat… - astradelacrvz : ma da quando c’è luca daffrè all’isola dei famosi -