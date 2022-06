Isola dei Famosi: ecco chi è il naufrago preferito dell’undicesima settimana (Di lunedì 6 giugno 2022) Il naufrago preferito de L’Isola dei Famosi Mancano pochissime settimane alla finale de L’Isola dei Famosi e il prossimo 27 giugno sapremo finalmente chi sarà a vincere questa edizione del reality. Il cerchio inizia ormai a stringersi, e senza dubbio nel corso delle prossime puntate ci saranno numerosi colpi di scena. Solo pochi giorni fa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilde L’deiMancano pochissime settimane alla finale de L’deie il prossimo 27 giugno sapremo finalmente chi sarà a vincere questa edizione del reality. Il cerchio inizia ormai a stringersi, e senza dubbio nel corso delle prossime puntate ci saranno numerosi colpi di scena. Solo pochi giorni fa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Giornaleditalia : #IsoladeiFamosi Isola dei Famosi anticipazioni 6 giugno, stasera super puntata: televoto ed eliminato - QuindiciNews : Assemblea sindacale, in forse l'apertura dell'isola ecologica In occasione delle assemblee dei lavoratori per marte… - 361_magazine : Isola dei Famosi addio su Mediaset? Il reality targato Mediaset potrebbe chiudere i battenti, almeno su Mediaset. L… - tuttopuntotv : Brutte notizie per l’Isola dei Famosi: Mediaset ha deciso di chiudere? #isola #IsoladeiFamosi - californissima : @GraziaDeNicola1 Il problema è capire quale dei pensieri di Lory sia il suo, visto che li cambia ogni dieci minuti. #isola -