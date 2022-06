Isola dei Famosi 2022 | ventiduesima puntata in diretta minuto per minuto – Lory Del Santo perde il televoto contro Estefania

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilary, Soleil e Vera -deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inpertutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laperdella21.42: Breve anteprima. 21.46: Ilary Blasi “sfila” in studio e dà il via alla nuova ...