Isola, Carmen Di Pietro e la geografia: ecco quali sarebbero i mari che bagnano l’Italia (Di lunedì 6 giugno 2022) Carmen Di Pietro, giorno dopo giorno, si sta rivelando uno dei concorrenti più agguerriti e protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi. LEGGI ANCHE: — Isola, ‘hai frainteso’: la battuta di Gennaro fa arrabbiare Carmen Di Pietro Non a caso, i suoi modi dire proverbiali e la sue gaffe in fatto di cultura, diventano virali sui social in men che non si dica. È accaduto un’altra volta, così come ha fatto notare il profilo Twitter della redazione dell’Isola dei famosi, che ha condiviso un divertente episodio: “Anche sulla geografia la nostra Carmen sembra avere le idee chiare… E voi lo conoscete il mar Mediterracoso?”. Nella clip condivisa sui social si vede Carmen, interrogata da Nicolas Vaporidis e ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022)Di, giorno dopo giorno, si sta rivelando uno dei concorrenti più agguerriti e protagonisti di questa edizione dell’dei famosi. LEGGI ANCHE: —, ‘hai frainteso’: la battuta di Gennaro fa arrabbiareDiNon a caso, i suoi modi dire proverbiali e la sue gaffe in fatto di cultura, diventano virali sui social in men che non si dica. È accaduto un’altra volta, così come ha fatto notare il profilo Twitter della redazione dell’dei famosi, che ha condiviso un divertente episodio: “Anche sullala nostrasembra avere le idee chiare… E voi lo conoscete il mar Mediterracoso?”. Nella clip condivisa sui social si vede, interrogata da Nicolas Vaporidis e ...

