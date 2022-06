Isola 2022, Gennaro choc: 'Ho passato brutti periodi'. La confessione agli altri naufraghi (Di lunedì 6 giugno 2022) Gennaro Auletto è uno degli ultimi naufraghi ad essere sbarcato in Honduras per partecipare all'Isola dei famosi. Il ragazzo però è sembrato avere non poche difficoltà nell'inserirsi nel gruppo Photo ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022)Auletto è uno degli ultimiad essere sbarcato in Honduras per partecipare all'dei famosi. Il ragazzo però è sembrato avere non poche difficoltà nell'inserirsi nel gruppo Photo ...

Advertising

ShootersykEku : Bufale? Questi delinquenti'corrotti?!'andrebbero arrestati con le loro famiglie ed estinte su un'isola x evitare… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 16, anticipazioni puntata 6 Giugno: Guendalina Tavassi in studio #isola #IsoladeiFamosi #Tavassi… - SocialArtistOF2 : Le anticipazioni della puntata di questa sera dell'#Isola! - zazoomblog : Isola dei Famosi: ex concorrente rivela quanti chili ha perso in Honduras - #Isola #Famosi: #concorrente #rivela - zazoomblog : Isola dei Famosi ultima edizione in onda su Mediaset? I rumor - #Isola #Famosi #ultima #edizione -