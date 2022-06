Irpinia, sempre meno terra per le opportunità: il rapporto del Sole 24ore (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Aosta, Piacenza e Cagliari le tre province che vincono quest’anno la sfida della Qualità della vita declinata per altrettante fasce d’età, bambini, giovani e anziani, presentata domenica in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Classifiche pubblicate sul Sole 24 ore per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali La classifica bambini che prevede dodici indicatori l’Irpinia si classifica al 71esimo posto su 107 province elencate. 90esima per numero di medio di figli per donna, basso il tasso di fecondità. 42esima per numero di pediatri in attivi sul territorio ogni mille residenti. 31esima come spazio abitativo calcolato nel rapporto tra componenti delle famiglie e metri quadrati. Seconda per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Aosta, Piacenza e Cagliari le tre province che vincono quest’anno la sfida della Qualità della vita declinata per altrettante fasce d’età, bambini, giovani e anziani, presentata domenica in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Classifiche pubblicate sul24 ore per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali La classifica bambini che prevede dodici indicatori l’si classifica al 71esimo posto su 107 province elencate. 90esima per numero di medio di figli per donna, basso il tasso di fecondità. 42esima per numero di pediatri in attivi sul territorio ogni mille residenti. 31esima come spazio abitativo calcolato neltra componenti delle famiglie e metri quadrati. Seconda per ...

