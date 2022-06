Internazionali BNL d’Italia | sala stampa sarà intitolata a Gianni Clerici

(Di lunedì 6 giugno 2022) La Federazione Italiana Tennis e Sport e Salute hanno deciso d’intitolare ladegliBNL, scomparso quest’oggi all’età di 91 anni. “Giornalisti come lui hanno portato il grande mondo del tennis in tutto il mondo.lo ha raccontato per 40 anni, ha scritto più di 6 mila articoli e dedicato al tennis gran parte dei suoi considerevoli talenti”: così ha scritto l’International Tennis Hall of Fame, nella quale è stato ammesso nel 2006. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #IBI | Sala stampa sarà intitolata a Gianni #Clerici - FiorinoLuca : FIT e Sport e Salute hanno deciso di intitolare a Gianni Clerici la sala stampa degli Internazionali BNL d'Italia,… - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: La sala stampa degli Internazionali BNL d'Italia sarà intitolata a Gianni #Clerici - LorenzoAndreol4 : La sala stampa degli Internazionali BNL d'Italia sarà intitolata a Gianni #Clerici - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ??? Martedì 7 giugno ?? Al #Master in #Marketing e #Management dello #Sport ?? ???????????? ????????????, Project Manager @InteBNLdItal… -

Francesco Passaro ha cambiato marcia. E' esploso negli ultimi mesi: qualificazione guadagnata sul campo aglid'Italia, due finali Challenger perse contro due stelle della Next Gen, il danese Holger Rune a Sanremo e Lorenzo Musetti a Forlì. Il derby in Romagna lo avvicina alle posizioni che ...Un 2022 in cui gli azzurri proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam ai Masters 1000, con gli occhi puntati in particolare suglid'Italia. Tra i big occhi puntati su Alexander ...La FIT e Sport e Salute decidono di intitolare la sala stampa degli Internazionali BNL d'Italia a Gianni Clerici, scomparsi a 91 anni.E' esploso negli ultimi mesi: qualificazione guadagnata sul campo agli Internazionali BNL d'Italia, due finali Challenger perse contro due stelle della Next Gen, il danese Holger Rune a Sanremo e Lore ...