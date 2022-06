Inter, Schouten per il dopo Brozovic: cosa c’è di vero? (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Inter lavora a testa bassa per rinnovare il centrocampo. Complice anche la stanchezza accumulata dall’incredibile trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, la squadra di Simone Inzaghi ha necessità di guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza dei tre titolari. Nel ruolo di mediano, posizione occupata inamovibilmente da Marcelo Brozovic, il nome più caldo è sicuramente quello di Jerdy Schouten. Schouten: caratteristiche fisiche e tecniche Schouten è un centrocampista difensivo di 25 anni alto 185 cm. Il fisico longilineo gli consente di recuperare numerosi palloni lottando nella zona nevralgica del campo, aiutato anche dalle sue lunghe leve. Predilige giocare come mediano in un centrocampo a tre, ma all’occorrenza si è dimostrato anche in grado di ricoprire ... Leggi su zon (Di lunedì 6 giugno 2022) L’lavora a testa bassa per rinnovare il centrocampo. Complice anche la stanchezza accumulata dall’incredibile trio composto da Barella,e Calhanoglu, la squadra di Simone Inzaghi ha necessità di guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza dei tre titolari. Nel ruolo di mediano, posizione occupata inamovibilmente da Marcelo, il nome più caldo è sicuramente quello di Jerdy: caratteristiche fisiche e tecnicheè un centrocampista difensivo di 25 anni alto 185 cm. Il fisico longilineo gli consente di recuperare numerosi palloni lottando nella zona nevralgica del campo, aiutato anche dalle sue lunghe leve. Predilige giocare come mediano in un centrocampo a tre, ma all’occorrenza si è dimostrato anche in grado di ricoprire ...

Advertising

sportmediaset : Fatta per i rinnovi di Inzaghi e Handa, spunta Schouten come vice-Brozovic #Inter #Handanovic #Inzaghi #Schouten… - calciomercatoit : #Inter, #Inzaghi dice sì a #Schouten per il centrocampo: tutti i nomi per lo scambio con il #Bologna… - BFCNews1909 : ?? #Schouten idea #Inter come vice #Brozovic. L’olandese piace a #Inzaghi che avrebbe dato il suo ok all’acquisto d… - ferrantelli94 : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter raddoppia: #Schouten del #Bologna come vice #Brozovic. #Inzaghi vuole qualità in panchina. ??????? [@Gazzetta_it] - morristhetop : RT @Gianmar19843297: Schouten-Inter una pista che può accendersi??????? -