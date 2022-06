Inter, interessa Bellanova del Cagliari: non si andrà oltre i 10 milioni di euro (Di lunedì 6 giugno 2022) Raoul Bellanova è uno dei nomi caldi sul fronte Inter, in vista di un mercato estivo che sembrerebbe dover esplodere da un momento all’altro per i nerazzurri. La squadra guidata da Simone Inzaghi è alla ricerca di un calciatore che possa alternarsi con Denzel Dumfries,;considerando l’uscita di scena di Andrea Ranocchia e la possibilità che Matteo Darmian prenda il suo posto come elemento prezioso tra i tre di difesa. Inoltre, il duttile Darmian potrebbe anche sopperire alla mancanza di Ivan Perisic a sinistra lavorando con Robin Gosens per colmare quel vuoto. L’esterno di centrocampo del Cagliari è nel radar Interista dopo l’ottima stagione disputata in Serie A, seppur conclusasi con la triste retrocessione degli isolani; l’Inter è intenzionata a non superare i 10 ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Raoulè uno dei nomi caldi sul fronte, in vista di un mercato estivo che sembrerebbe dover esplodere da un momento all’altro per i nerazzurri. La squadra guidata da Simone Inzaghi è alla ricerca di un calciatore che possa alternarsi con Denzel Dumfries,;considerando l’uscita di scena di Andrea Ranocchia e la possibilità che Matteo Darmian prenda il suo posto come elemento prezioso tra i tre di difesa. In, il duttile Darmian potrebbe anche sopperire alla mancanza di Ivan Perisic a sinistra lavorando con Robin Gosens per colmare quel vuoto. L’esterno di centrocampo delè nel radarista dopo l’ottima stagione disputata in Serie A, seppur conclusasi con la triste retrocessione degli isolani; l’è intenzionata a non superare i 10 ...

Advertising

FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - sportface2016 : #Inter, interessa #Bellanova del #Cagliari: non si andrà oltre i 10 milioni di euro - HillValleyBTTF : E l'Inter aspetta nel senso che vorrebbe anche Cuadrado la prescrittese? ?? Oh...ma ....non è che vi interessa pure… - CalcioNews24 : L'#Inter interessa alla situazione contrattuale di #Cuadrado ?? - rcpismo : @Bubu_Inter infatti non penso proprio che con un intero mercato davanti la soluzione per l'esterno sinistro sia spo… -