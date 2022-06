Inter: due calciatori sul taccuino della Fiorentina (Di lunedì 6 giugno 2022) La Fiorentina cerca almeno un rinforzo per reparto sul mercato. In porta contatti con l'Atalanta per Gollini (in un possibile scambio con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Lacerca almeno un rinforzo per reparto sul mercato. In porta contatti con l'Atalanta per Gollini (in un possibile scambio con...

Advertising

FcInterNewsit : FcIN - Monza atteso a Milano per fare la spesa: l'Inter conta di incassare 20 milioni da due cessioni - gippu1 : Nella stessa foto gli unici due armeni della storia dell'#Inter (quello a sinistra di nazionalità, quello a destra… - FBiasin : #Inter, #Lukaku, #Dybala. Posto che il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve prat… - infoitsport : Ultime Inter, non solo Handanovic: in arrivo altri due rinnovi - sportli26181512 : Inter: due calciatori sul taccuino della Fiorentina: La Fiorentina cerca almeno un rinforzo per reparto sul mercato… -