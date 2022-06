Inter Bellanova, accordo trovato e Casadei come contropartita (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Inter accelera per Bellanova e chiude per il terzino del Cagliari: decisivo anche l’inserimento di Casadei come contropartita L’Inter ha accelerato nelle ultime ore per portare Bellanova in nerazzurro. Superata la concorrenza di altri club come Fiorentina e Juventus. La chiave finale è stato l’inserimento di Casadei, giovane talento dell’Inter, che andrà in prestito in Sardegna. Un giocatore Interessante e che in B può essere un valore aggiunto per la mediana dei rossoblù. Una mossa per abbassare le richieste di 10 milioni da parte di Giulini. La fumata bianca è vicina. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) L’accelera pere chiude per il terzino del Cagliari: decisivo anche l’inserimento diL’ha accelerato nelle ultime ore per portarein nerazzurro. Superata la concorrenza di altri clubFiorentina e Juventus. La chiave finale è stato l’inserimento di, giovane talento dell’, che andrà in prestito in Sardegna. Un giocatoreessante e che in B può essere un valore aggiunto per la mediana dei rossoblù. Una mossa per abbassare le richieste di 10 milioni da parte di Giulini. La fumata bianca è vicina. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

