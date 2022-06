In Italia il primo concorso per “Miss Velo”. La promotrice alle donne: «Velatevi per non essere molestate» (Di lunedì 6 giugno 2022) Assia Belhadj, italo-algerina che si definisce attivista per i diritti umani ed è presidente dell’associazione Movimento delle donne musulmane d’Italia, ha promosso il primo concorso di Miss per ragazze col Velo. La kermesse “Regina con il Hijab. Sii l’esempio”, rivendicata come primo caso europeo nel suo genere, si è svolta sabato scorso a Cinisello Balsamo e ha incoronato due reginette, una per la categoria 14-18 anni e l’altra per la categoria 19-25 anni. Il premio in palio era un viaggio a La Mecca. «Rivolta alle ragazze della seconda generazione, nate e cresciute in Italia», come si legge sulla locandina, la manifestazione è stata presentata come un momento per «sostenere le ragazze velate a causa delle grandi sfide che stanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Assia Belhadj, italo-algerina che si definisce attivista per i diritti umani ed è presidente dell’associazione Movimento dellemusulmane d’, ha promosso ildiper ragazze col. La kermesse “Regina con il Hijab. Sii l’esempio”, rivendicata comecaso europeo nel suo genere, si è svolta sabato scorso a Cinisello Balsamo e ha incoronato due reginette, una per la categoria 14-18 anni e l’altra per la categoria 19-25 anni. Il premio in palio era un viaggio a La Mecca. «Rivoltaragazze della seconda generazione, nate e cresciute in», come si legge sulla locandina, la manifestazione è stata presentata come un momento per «sostenere le ragazze velate a causa delle grandi sfide che stanno ...

