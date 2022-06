In Italia 1 gravidanza su 4 imprevista, al 22esimo posto per contraccezione (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - In Italia una gravidanza su 4 è imprevista e il 50% delle gravidanze non programmate esita in un'interruzione volontaria, con un onere totale a carico del Servizio sanitario nazionale che ammonta a 90,6 milioni di euro. E ancora: secondo i dati dell'Atlante europeo della contraccezione redatto dall'European parliamentary forum for sexual & reproductive rights (Epf), l'Italia si posiziona al 22esimo posto in Europa per accesso e informazione alla contraccezione: meno del 16% delle donne in età fertile fa ricorso a metodi contraccettivi ormonali. Da qui l'impegno di Organon - azienda globale dedicata alla salute e al benessere delle donne in ogni fase della loro vita - attraverso l'iniziativa 'Her Promise', che mira ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Inunasu 4 èe il 50% delle gravidanze non programmate esita in un'interruzione volontaria, con un onere totale a carico del Servizio sanitario nazionale che ammonta a 90,6 milioni di euro. E ancora: secondo i dati dell'Atlante europeo dellaredatto dall'European parliamentary forum for sexual & reproductive rights (Epf), l'si posiziona alin Europa per accesso e informazione alla: meno del 16% delle donne in età fertile fa ricorso a metodi contraccettivi ormonali. Da qui l'impegno di Organon - azienda globale dedicata alla salute e al benessere delle donne in ogni fase della loro vita - attraverso l'iniziativa 'Her Promise', che mira ...

