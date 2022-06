In Iraq la società civile soppianta i partiti politici (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo stallo che impedisce la formazione di un governo in Iraq segna la crisi dei partiti tradizionali e, contemporaneamente, il rafforzarsi nelle istituzioni delle forze politiche civili eredi delle proteste del 2019. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo stallo che impedisce la formazione di un governo insegna la crisi deitradizionali e, contemporaneamente, il rafforzarsi nelle istituzioni delle forze politiche civili eredi delle proteste del 2019. Leggi

Advertising

npaoser : RT @CesareInvictus: Non avrei saputo dire di meglio. Una società individualista e depoliticizzata, dove la gente pensa al processo di Johnn… - CesareInvictus : Non avrei saputo dire di meglio. Una società individualista e depoliticizzata, dove la gente pensa al processo di J… - agatamicia : RT @Ric746: Florentino Perez, pres. del Real Madrid, sostenitore di Aznar ai tempi della guerra in Iraq 2003, la sua società di costruzioni… - SamueleCofano : RT @cooperazione_it: Missione della VM @MarinaSereni. Colloqui, accordi e incontri con la società civile. Leggi la nota @ItalyMFA ?? https:… - MarinaSereni : RT @cooperazione_it: Missione della VM @MarinaSereni. Colloqui, accordi e incontri con la società civile. Leggi la nota @ItalyMFA ?? https:… -