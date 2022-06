In Cammino… con Dante: domani al Sant’Agostino la premiazione del concorso (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 7 giugno, alle ore 11, presso l’Auditorium di Sant’Agostino si svolgerà la premiazione del concorso “In Cammino… con Dante” bandito dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento insieme all’Università degli Studi del Sannio, in occasione dei 700 anni della morte del poeta. Il concorso che ha coinvolto gli studenti dell’ateneo sannita e delle scuole di Benevento e della provincia prevedeva la realizzazione di cortometraggi, giochi da tavolo e racconti illustrati, ispirati ai luoghi e ai personaggi della Divina Commedia. Al lavoro primo classificato di ciascuna sezione sarà assegnato un premio in denaro messo a disposizione dagli sponsor Sidersan e Rillo Costruzioni. Ai secondi e ai terzi classificati saranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 7 giugno, alle ore 11, presso l’Auditorium disi svolgerà ladel“Incon” bandito dalla SocietàAlighieri – Comitato di Benevento insieme all’Università degli Studi del Sannio, in occasione dei 700 anni della morte del poeta. Ilche ha coinvolto gli studenti dell’ateneo sannita e delle scuole di Benevento e della provincia prevedeva la realizzazione di cortometraggi, giochi da tavolo e racconti illustrati, ispirati ai luoghi e ai personaggi della Divina Commedia. Al lavoro primo classificato di ciascuna sezione sarà assegnato un premio in denaro messo a disposizione dagli sponsor Sidersan e Rillo Costruzioni. Ai secondi e ai terzi classificati saranno ...

Advertising

VivMilanoFSL : RT @asstel_it: Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @repubblica ???? #SmartCity: la metà dei progetti di #trasformazionedigitale avviati… - docNSC : non so se sta moda del “cammino senza cuffie e mi ascolto la mia musica direttamente dall’altoparlante del cellular… - viciocort : RT @asstel_it: Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @repubblica ???? #SmartCity: la metà dei progetti di #trasformazionedigitale avviati… - albertocaldana : RT @fratecappuccino: Si avvicinarono i suoi discepoli e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei ci… - zazoomblog : Tiro con l’arco Europei 2022: l’Italia comincia ufficialmente a Monaco di Baviera il lungo cammino verso Parigi 202… -

4 Ristoranti in Molise, vince Miriana e il suo Ristorante Cian dal 1976. L'intervista Basti pensare che tutt'oggi ritroviamo sul nostro cammino clienti che con piacere ci deliziano con il loro ricordi vissuti nel nostro locale. Portare avanti una simile impresa è sicuramente una ... Papa Francesco: Messa Pentecoste, 'lo Spirito è il motore della nostra vita spirituale' Lo esprimerei così: nel grande cammino della vita, Egli ci insegna da dove partire, quali vie ... Soffermandosi sui tanti 'problemi, ferite e preoccupazioni che non si risolvono con facili consolazioni',... Basti pensare che tutt'oggi ritroviamo sul nostroclienti chepiacere ci delizianoil loro ricordi vissuti nel nostro locale. Portare avanti una simile impresa è sicuramente una ...Lo esprimerei così: nel grandedella vita, Egli ci insegna da dove partire, quali vie ... Soffermandosi sui tanti 'problemi, ferite e preoccupazioni che non si risolvonofacili consolazioni',...