Immagini terribili sul ring | pugile comincia a colpire un avversario immaginario IL VIDEO

(Di lunedì 6 giugno 2022) Scene strazianti. Una sequenza terribile che ha gelato chi stava assistendo all'incontro di boxe. E' quanto accaduto domenica scorsa a Durban, in Sudafrica, nel corso del decimo round di un match valido...

Scene strazianti. Una sequenza terribile che ha gelato chi stava assistendo all'incontro di boxe. E' quanto accaduto domenica scorsa a Durban, in Sudafrica, nel corso del decimo round di un match valido per il titolo africano dei pesi leggeri: Simiso Buthelezi